Il nuotatore azzurro ancora sul podio dopo l'argento negli 800 sl, nell'atletica la staffetta 4x100 uomini in finale con Jacobs e Tortu

Altre due medaglie a Tokyo 2020 per l’Italia, che sale così a quota 32. Nuova impresa di Gregorio Paltrinieri che vince il bronzo nella 10 km di fondo di nuoto, dopo l’argento conquistato negli 800 stile libero. “Sono contento, è la giusta ricompensa dopo due mesi di inferno”, ha commentato il campione azzurro appena guarito dalla mononucleosi. Uno splendido argento è arrivato invece dal K1 200 del Kayak. L’ha vinto il canoista azzurro Manfredi Rizza, arrivato dietro solo all’ungherese Totka.

Italia in finale nella staffetta 4×100 con record italiano: in pista di nuovo Marcell Jacobs, oro nei 100 m, assieme a Filippo Tortu, Lorenzo Patta ed Eseosa Desalu. Il neocampione olimpico commenta le illazioni della stampa anglosassone sulle sue prestazioni e dice: “Polemiche che non mi toccano e a cui non rispondo neanche”. Un’altra medaglia potrebbe arrivare dal karate: in finale per il bronzo, specialità kata, Viviana Bottaro.

Karate: Bottaro in finale per il bronzo nel kata

Viviana Bottaro è in finale a Tokyo 2020 per la medaglia di bronzo nel kata, specialità del karate. L’azzurra affronterà la statunitense Sakura Kokumai.

Jacobs: “Non rispondo a polemiche gli darei troppa importanza”

“Le polemiche di alcuni giornali anglossassoni sulla mia vittoria? Non mi tocca assolutamente. Conosco le delusioni che ho passato e i sacrifici che ho fatto. Mi sono sempre rimboccato le maniche. Neanche gli rispondo perché gli darei importanza”. Lo dice il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs parlando con i cronisti dopo la qualificazione della staffetta 4×100 alla finale dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Nessun trasferimento negli Usa per Marcell Jacobs. L’ipotesi era stata in qualche modo ventilata dalla compagna Nicole. “Con il fatto che sto riallacciando i rapporti con mio padre si può pensare che passarci un po’ di tempo possa aiutare ma non ho nessuna intenzione di andarci a vivere”, spiega il campione olimpico dei 100 metri dopo la qualificazione della staffetta 4×100 alla finale dei Giochi Olimpici.

Canoa: Rizza argento nel K1 200

Manfredi Rizza ha vinto la medaglia d’argento nel K1 200 ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il canoista azzurro ha chiuso in 35″080 di un’inezia alle spalle dell’ungherese Sandor Totka (35″045). Terzo posto per il britannico Liam Heath (+0.167). Il 30enne pavese ha mostrato uno stato di forma eccellente sin dalle qualificazioni con la vittoria in batteria mercoledì e il secondo posto in semifinale questa mattina. In finale l’ingegnere “volante” è partito fortissimo rimanendo in lotta per la vittoria fino alla fine con il magiaro, cedendo di appena 45 millesimi. Dopo il sesto posto conquistato ai Giochi di Rio nel 2016, Rizza è cresciuto costantemente seguito dal tecnico federale Stefano Loddo, conquistando oggi il risultato più prestigioso della sua carriera. Una medaglia che nobilita tutta la spedizione della canoa velocità azzurra guidata dal diretto tecnico Oreste Perri. “Ho tenuto duro, purtroppo c’era qualcuno più duro di me. Sono contento ma con un po’ di amaro in bocca per quei centesimi”, ha detto il pagaiatore azzurro. “Questo è lo sport, questa è la nostra distanza e si gioca in attimi. Sono assolutamente contento, ho dato il 100%. Questa medaglia parte dal sesto posto dei Rio 2016, finita quella gara la mia testa era già qui e ho promesso a me stesso che avrei lavorato più duramente possibile per arrivarci. Aver raggiunto questo traguardo mi gratifica perché so che non sempre le cose vanno come si pensa. Sono fiero di me e delle persone che hanno lavorato con me”.

Atletica: 4×100 azzurra in finale con record italiano

La 4×100 azzurra si qualifica per la finale della staffetta ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso in 37″95 nuovo record italiano. L’Italia ha chiuso al terzo posto nella seconda batteria alle spalle di Cina e Canada.

