Gianmarco Tamberi è rientrato in Italia. L’atleta azzurro, oro al salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, è sbarcato martedì sera all’aeroporto romano di Fiumicino e ha trovato amici e colleghi della polizia ad accoglierlo e festeggiarlp per la storica medaglia vinta.

