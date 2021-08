La ginnasta statunitense, dopo il ritiro dal corpo libero, gareggerà invece in questa disciplina

La ginnasta statunitense Simone Biles ha lasciato il suo hotel a Tokyo per raggiungere le compagne di squadra in allenamento, in vista della finale alla trave alla quale parteciperà per queste Olimpiadi. Biles si è ritirata dalla finale a squadre e dal corpo libero per un ‘blocco mentale’ che ha dichiarato essere collegato a problemi di ‘twisties’ (la perdita di percezione sulla posizione del proprio corpo in volo durante i volteggi rispetto al suolo). UTILIZZO FINO AL 30 AGOSTO 2021

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍 — Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021

