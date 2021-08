Record del mondo per gli azzurri nel ciclismo su pista

Arriva l’oro per la coppia Ruggiero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17 a Tokyo 2020. Erano 21 anni che mancava un oro nella vela italiana, da Sydney 2000. Una medaglia per i due era già certa: con il piazzamento al sesto posto nella medal race, i due azzurri si assicurano il metallo più pregiato. “Ci siamo trovati subito in barca, siamo super sincronizzati” ha dichiarato Banti “abbiamo dato il massimo”. Alessandro Sibilio chiude ottavo nella finale dei 400 ostacoli: “Abbiamo visto una delle gare più veloci, con tempi da 400 ma senza ostacoli – ha dichiarato – Sono felice e ora me la godo”. E siamo così ad almeno 30 medaglie per l’Italia Team, superato il bottino di Londra e Rio. Nuova medaglia certa infatti anche per il quartetto composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell’inseguimento su pista, la finale sarà domani alle 11.

