Fontecchio e Gallinari non bastano, la Francia vince 84-75. I ragazzi di Blengini sconfitti dall'Argentina

Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia del basket ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli Azzurri, che hanno sperato nella semifinale, vengono sconfitti dalla Francia. I transalpini si impongono per 84-75. Delusione anche per l’Italvolley: i ragazzi di Blangini si arrendono all’Argentina in 5 set. I sudamericani si sono imposti ai quarti per 3-2 (21-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12).

Gallinari: “Sconfitta non scalfisce quanto fatto da gruppo splendido”

“Fine della corsa. È stata una partita tosta, difficilissima, giocata dando tutto in campo. Complimenti a loro, ma questa sconfitta non scalfisce quanto fatto da questo gruppo splendido”. Così Danilo Gallinari in un post sui suoi social, dopo la sconfitta dell’Italia contro la Francia nei quarti di finale del torneo di basket maschile ai Giochi di Tokyo 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Gallinari (@danilogallogallinari)

Basket: Usa battono Spagna e volano in semifinale

Gli Stati Uniti si qualificano alle semifinali del torneo olimpico di basket. Battuta la Spagna 95-81. Gli Usa attendono i vincitori del quarto di finale fra Australia e Argentina. Il migliore degli americani è Kevin Durant con 29 punti, per la Spagna partita sontuosa di Ricky Rubio con 38 punti.

Volley: Italia maschile eliminata da Argentina

Iniziata la gara nel migliore dei modi gli azzurri si sono progressivamente smarriti cedendo il passo agli avversari portatisi sul 2-1. Nella seconda parte della gara però Juantorena e compagni hanno reagito portando al gara al quinto set. Nel tie-break, però, sul 10-8 in favore dell’Italia, un turno al servizio di Lima ha messo nell’angolo gli azzurri che a quel punto hanno perso sicurezza fino ad arrendersi 15-12. L’Italia è scesa in campo con il consueto schieramento che prevede la diagonale Giannelli-Zaytsev, Galassi e Anzani i centrali, Juantorena e Michieletto gli schiacciatori con Colaci libero. Argentina schierata con De Cecco in palleggio, Lima opposto, Conte e Palacios schiacciatori, Loser e Lima i centrali con Danani libero. Primo set davvero ben giocato dai ragazzi di Blengini che hanno messo in mostra una buona pallavolo dimostrando grande concentrazione. Bene in tutti i fondamentali, gli azzurri hanno sviluppato buone trame d’attacco respingendo con forza i tentativi di rincorsa dei sudamericani che hanno finito per cedere 25-21. Nel secondo parziale dopo un iniziale vantaggio di 4 lunghezze (8-4) per gli azzurri, l’Argentina si è rifatta sotto impattando la situazione sull’11-11 e poi sul 13-13. Nonostante il ritorno degli avversari Zaytsev e compagni hanno continuato a giocare la loro partita e grazie all’importante contributo di Michieletto in questa fase si sono riportati avanti (19-17) anche se l’albiceleste non ha mai mollato rimanendo a contatto (19-19) fino a portarsi in vantaggio (19-21 e 20-22) riuscendo a gestire fino al 23-25 che ha decretato la parità. Terzo set iniziato con un po’ di ruggine del set precedente da smaltire per gli uomini di Blengini ritrovatisi sotto di 5 lunghezze (7-12, 8-13). A quel punto il CT ha inserito Piano e Vettori al posto di Anzani e Zaytsev riuscendo a ottenere una reazione dalla sua squadra che, tuttavia sempre inseguendo, è rimasta a contatto degli avversari. Il tentativo di recupero è però fallito a causa soprattutto del servizio venuto a mancare (e delle percentuali d’attacco calate vistosamente) permettendo così ai sudamericani di vincere il parziale sul 25-22 completando quindi la loro rimonta. Quarto set iniziato con un buon approccio da parte degli azzurri che hanno ritrovato smalto nella fase d’attacco e al servizio, mettendo così nuovamente in difficoltà gli avversari (18-8). Il buon margine di vantaggio è stato ben amministrato fino alla conclusione del parziale arrivata sul 25-14. Il tie-break nelle fasi iniziali ha visto l’Italia partire nel migliore dei modi, ma poi un turno al servizio di Lima ha minato le certezze del gruppo azzurro che a questo punto saluta la manifestazione e abbandona il suo sogno più grande.

Volley, Blengini: “Dato il 100%, allenare Italia per 7 anni un privilegio”

“Nel secondo set siamo stati avanti di qualche punto e in quel momento abbiamo commesso qualche errore di troppo in battuta e quello ha permesso loro di rifiatare e in più hanno cominciato a difendere molto, rimettendosi in partita. Nel terzo abbiamo faticato a riorganizzarci, mentre il quarto è stato a senso unico per noi. Nel tie-break siamo stati davanti anche di due punti, però a fare la differenza è stato un loro turno in battuta. Grazie a quella serie hanno preso un bel vantaggio e non ce l’abbiamo più fatta a recuperare”. Queste le parole del ct del volley azzurro, Gianlorenzo Blengini, dopo il ko nei quarti contro l’Argentina. “Sapevamo che ci avrebbe aspettato un match durissimo, l’Argentina arrivava a questa Olimpiade con una squadra matura e nel girone sono stati capaci di fare grandi cose, sfiorando addirittura la vittoria con il Brasile. Proprio per questo siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto nel primo set e siamo rimasti in partita sino alla fine, però non è bastato. L’Argentina così va avanti, mentre noi ci fermiamo qui. Tutti i ragazzi, sia quelli scesi subito in campo, sia chi è entrato dalla panchina ha provato a dare il 100% di quello che era nelle condizioni di dare. Per me allenare la nazionale italiana in queste sette stagioni è stato un orgoglio, ma prima ancora un privilegio. Io sono grato prima di tutto a Libenzio Conti che mi ha proposto sulla panchina azzurra al presidente Magri e mi hanno dato sostegno”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata