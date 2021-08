Il punto sulle gare degli azzurri a Tokyo 2020 alla fine della giornata del 2 agosto

L’Italia Team conquista un’altra medaglia ed eguaglia il bottino di Londra 2012 e Rio 2016 quando mancano ancora sei giorni alla fine delle Olimpiadi. Merito di una fantastica Vanessa Ferrari che ha conquistato uno storico argento nel corpo libero, giusto coronamento a 30 anni di una carriera sfortunata ma allo stesso tempo straordinaria. Assente Simone Biles, l’azzurra con un punteggio di 14.200 deve arrendersi solo all’altra americana Jade Carey, premiata solo da un coefficiente più alto nell’esercizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Buone chance di medaglia per l’Italia anche nel ciclismo su pista, dove il quartetto dell’inseguimento maschile guidato da uno scatenato Filippo Ganna ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni alle spalle della Danimarca. Domani il primo ostacolo sarà la Nuova Zelanda. Compito più arduo per le ragazze, quarto tempo in qualificazione e domani opposte alla fortissima Germania che oggi ha battuto il record del Mondo. Prosegue anche il cammino di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel torneo di beach volley. I vicecampioni olimpici di Rio hanno battuto i polacchi Michal Bryl e Grzegorz Fijalek per 2-0 e nei quarti, mercoledì, affronteranno la coppia del Qatar Cherif-Ahmed. Dalla spiaggia al parquet, seconda sconfitta di fila per l’Italvolley femminile. Paola Egonu e compagne si sono arrese agli Stati Uniti per 3-2 dopo una partita tiratissima.

Secondo pareggio, invece, per il Settebello della pallanuoto contro la fortissima Ungheria per 5-5. Gli Azzurri di Sandro Campagna chiudono secondi nel loro girone, complice la vittoria della Grecia sugli Usa, e nei quarti affronteranno i campioni in carica della Serbia. Nell’equitazione l’azzurra Susanna Bordone chiude al 18° posto nel programma completo. Infine l’atletica, che ha visto oggi la storica doppia premiazione di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Filippo Randazzo non è andato oltre l’ottavo posto nella finale del lungo, forse bloccato dall’emozione. Discorso analogo per Daisy Osakue, solo ultima nella finale del disco. Tutto sommato positivo, invece, il settimo posto della Battocletti nella finale dei 5mila. Lontani dai migliori Ala Zoghlami e Ahmed Abdelwahed nelle siepi. Nella canoa velocità, Francesca Genzo e Samuele Burgo volano in semifinale nel K1 200 metri. Infine Linda Cerruti e Costanza Ferro sono seste dopo i preliminari del programma libero di nuoto sincronizzato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata