La ginnasta azzurra parla da Casa Italia dopo l'argento conquistato nella finale di corpo libero

(LaPresse) “Sono partita che mi sarebbe piaciuto far suonare l’inno, è arrivato un bellissimo argento ma io più di così non potevo fare”. Vanessa Ferrari commenta la storica medaglia vinta a Tokyo nel corpo libero di ginnastica artistica: “Ho fatto l’esercizio perfetto e spero di essere anche riuscita ad emozionare giuria e pubblico”.

La ginnasta di Orzinuovi ha anche ricevuto un messaggio da Andrea Bocelli, autore della canzone usata per la sua gara: “Sono molto emozionata anche per questo”. Vanessa ha parlato anche del suo futuro: “Adesso ci sarà un po’ di stop e cercherò di capire cosa fare in futuro, sicuramente non abbandonerò mai il mondo della ginnastica”.

