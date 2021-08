Il pesista dopo il terzo posto nella categoria 81 kg. "Un po' di amaro in bocca, ma contava la medaglia"

“Sono strafelice! È rimasto un po’ di amaro in bocca, ma abbiamo portato a casa la medaglia, questo è l’importante”. Lo ha dichiarato Nino Pizzolato, bronzo olimpico di Tokyo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg, appena rientrato in Italia dopo l’esperienza ai Giochi. “Anche a freddo confermo che è stato giusto provare i 210 kg in terza prova di slancio e puntare in alto, tanto la medaglia l’avevamo conquistata. La parola ‘accontentarsi’ non fa parte del mio vocabolario: o facevamo il colpo grosso o bronzo. Va bene così. Lo sostengo sempre, ma mai come oggi; questo è solo un punto di partenza”, ha aggiunto Pizzolato.

