Il giocatore ha vinto il titolo con i Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo aveva certamente qualcosa da dichiarare al suo rientro in Grecia dopo la vittoria in Nba con i Milwaukee Bucks. “Sono molto contento che il più grande trofeo al mondo ora sia in Grecia” ha detto la stella Nba. Ad accoglierlo una folla di fan: tra autografi e selfie, e dopo una conferenza stampa, Antetokounmpo è riuscito a tornare a casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata