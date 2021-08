Il portavoce del Comitato Olimpico a proposito del caso dell'atleta bielorussa che chiede di non rientrare in patria

(LaPresse) Katsunobu Kato, il segretario di gabinetto giapponse, ha confermato che l’atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, che sta partecipando ai Giochi di Tokyo 2020, “ha annunciato il suo desiderio di chiedere asilo”. L’atleta si è rivolta alla polizia in aeroporto, mentre stava rientrando in Bielorussia, a suo dire, senza che ci fosse una ragione specifica per la quale è stata richiamata in patria. “Sappiamo che il Comitato Olimpico Internazionale e altre organizzazioni sono in contatto con lei” hanno detto dal governo giapponese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata