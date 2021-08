La ginnasta azzurra a caccia di una medaglia a 30 anni

Vanessa Ferrari vuole il podio. I quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016 fanno ancora male e ora, a 30 anni, è tempo di mettersi al collo la medaglia nel suo amato corpo libero. L’assenza di Simone Biles un jolly in più da sfruttare, anche se restano altre rivali molto temibili, ma la ragazza di Orzinuovi è concentrata solamente sul suo esercizio. Nelle qualificazioni sulle note di ‘Con te partirò’ di Andrea Bocelli ha letteralmente stregato la giuria mettendosi dietro tutte le avversarie.

Ferrari: “Non voglio pensare agli altri”

“Non voglio pensare agli altri, come feci, sbagliando, in Brasile. Mi ricordo, nel 2016, quanto mi preoccupavo per l’esercizio di Amy Tinkler. E cosa mi ha portato? È arrivata comunque davanti”, il suo ragionamento. D’altra parte le atlete che scenderanno in pedana sono tutte staccate di un soffio. Un decimo o anche meno. Pertanto a fare la differenza saranno i particolari. “La mia strategia è fare al meglio quello che so fare, niente di più, neppure di meno”, aggiunge ancora. Ma in Italia l’attesa è tanta e fra i messaggi di incoraggiamento è arrivato anche quello di Franco Menichelli, oro olimpico nella stessa specialità a Tokyo 1964. “Qui ha scritto la storia, e mi ha fatto piacere. Ringrazio tutte le persone che mi sono vicine, ovviamente, ma preferisco parlare dopo. Alla fine tireremo le somme”, dichiara. In attesa della gara una giornata soft. Un po’ di palestra, le prove della coreografia, terapia e poi le telefonate a casa al compagno Simone e alla famiglia. “Poi continuerò a pensare solo al mio esercizio perché questa volta non guardo in faccia nessuno”, il suo grido di battaglia. Un risultato che Vanessa sente di meritare “soprattutto dopo due quarti posti consecutivi”. Ma per la Leonessa bresciana niente tensioni o ansie “tanto sono inutili perché alla fine andrà come deve”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Ferrari (@ferrarivany)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata