L'azzurra ha vinto il bronzo dopo la vittoria nella finale per il terzo posto sull'americana Brown

(LaPresse) Storica medaglia di bronzo per Lucilla Boari nel tiro con l’arco ai Giochi di Tokyo. Nella finale per il terzo posto l’azzurra ha superato 7-1 la statunitense Mackenzie Brown. È la prima medaglia olimpica femminile per l’Italia in questa disciplina. “Sì, è la prima medaglia per il tiro con l’arco individuale femminile. Fino a ora le medaglie erano arrivate alle Olimpiadi, ma tutte firmate dagli uomini. Ne vado molto fiera”, ha commentato una raggiante Boari a Casa Italia dopo la premiazione.

