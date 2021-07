Delude la spada maschile a squadre subito eliminata dalla Russia

(LaPresse) Sale a quota 20 il medagliere italiano alle Olimpiadi di Tokyo dopo il bronzo nel tiro con l’arco conquistato da Lucilla Boari. Nella prima giornata di Atletica Gimbo Tamberi vola a 2.28 e si qualifica per la finale del salto in alto. Nei 3000 siepi avanzano due italiani su tre: sono Abdelwahed e Ala Zoghlami mentre nei 400 ostacoli Sibilio va in semifinale. Stesso risultato per Elena Bellò negli 800 femminili e Anna Bongiorni nei 100 metri. Delude la spada maschile a squadre subito eliminata dalla Russia.

