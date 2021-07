I manifestanti reggono il cartello "No Olympics"

(LaPresse) “No IOC” e “No Olympics”. Sono questi i due slogan del piccolo gruppo di manifestanti che ancora protesta contro i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che sono in corso in Giappone. Le proteste sono durate diverso tempo: molti giapponesi chiedevano di non disputare le Olimpiadi per via del Coronavirus. Di fatto i Giochi si tengono in una ‘bolla’, atleti e giornalisti non hanno contatti esterni e il pubblico non è ammesso alle competizioni.

