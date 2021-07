Oro nel canottaggio femminile. Paltrinieri argento

Arrivano altre 4 medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, tra cui il secondo oro. A vincerlo Federica Cesarini e Valentina rodini nel doppio pesi leggeri canottaggio. Argento nel nuoto per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile. Bronzo poi Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ancora nel canottaggio, nel doppio pesi leggeri e nel fioretto a squadre donne con Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa. Nel nuoto finale nella staffetta 4×100 Mixed Team: gli azzurri, che hanno schierato anche Federica Pellegrini nei 100 sl, hanno chiuso al quinto posto. Simona Quadarella va in finale negli 800 stile. L’Italvolley femminile batte 3-0 l’Argentina ed è ai quarti

