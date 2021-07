Quindici le medaglie azzurre

Continua ad arricchirsi il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arrivato a quota 15. Federico Burdisso ha conquistato un bronzo nel nuoto, nei 200 farfalla. Terzo gradino del podio nel canottaggio nel Quattro senza maschile, esattamente come cinque anni fa a Rio de Janeiro. L’equipaggio formato da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino ha concluso la finale dietro l’Australia e la Romania. Argento invece nella prova a squadre per la sciabola maschile: Montano nella storia con la quinta medaglia in cinque Olimpiadi. Impresa di Irma Testa nella boxe arrivata in semifinale.

