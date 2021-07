Gli ex giocatori all'evento organizzato a City Life da Zeta Padel Club

Ex milanisti ed ex interisti si sfidano a padel. Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo hanno giocato contro gli ex nerazzurri Lele Adani e Nicola Ventola nel campo allestito in piazza Gae Aulenti, a Milano, mercoledì sera, in occasione della presentazione di Zeta Padel Club, il primo “padel network” italiano. Il campione del mondo ex Milan è tra i soci fondatori della start up che punta ad aprire almeno 100 campi da padel entro la fine del 2026 in Itali, Francia e Svizzera.

