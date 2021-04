Il vincitore di Cagliari ha eliminato l'ungherese Fucsovics mentre il numero 8 del tabellone ha perso contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina

Anche Lorenzo Sonego si è qualificato per il secondo turno del torneo di Montecarlo. Il vincitore dell’Atp di Cagliari si è sbarazzato in due set dell’ungherese Márton Fucsovics per 6-3 6-4. Niente da fare invece per Matteo Berrettini, numero 8 del seeding, che si dovuto arrendere per 7-5 6-3 allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Fuori anche Stefano Travaglia che nulla ha potuto contro l’altro iberico Pablo Carreno Busta, numero 12 del tabellone, per 7-5 7-6.

Nei primi match di giornata erano arrivati i successi anche di Jannik Sinner, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso. Sinner reduce dalla finale di Miami ha iniziato bene la sua avventura al principato battendo in due set lo spagnolo Ramos-Vinolas. Ora per l’altoatesino c’è l’ostacolo Novak Djokovic, numero 1 al mondo.

Esordio ok anche per Fabio Fognini, vincitore del torneo nel 2019. Il ligure si è sbarazzato in due set del serbo Miomir Kecmanovic per 6-2 7-5. Ha superato il primo turno anche Marco Cecchinato che ha eliminato sempre in due set per 6-4 6-3. Ai 16esimi di finale anche Salvatore Caruso che ha sconfitto in tre set 6-7 7-6 6-3 il monegasco Lucas Catarina mentre è subito finito il torneo di Thomas Fabbiano: l’azzurro battuto in 3 set dal polacco Hubert Hurkacz, fresco vincitore del torneo di Miami.

