L'altroatesino affronterà nel penultimo atto del torneo lo spagnolo Roberto Bautista Agut

Jannik Sinner centra la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 battendo in due set Alexander Bublik nei quarti del ‘Miami Open’, primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando – combined con il WTA 1000 – sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la ‘casa’ dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. L’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-4 in un’ora e 42′ di gioco.

“Non sei umano”, gli ha detto sorridendo Bublik salutandolo sotto rete. “Questo risultato vuole dire tanto, non era facile anche perché è la prima volta che giocavo qui. Cercherò di giocare anche venerdì il mio miglior tennis perché il torneo non è finito”, la soddisfazione a fine match di Sinner che venerdì nel penultimo atto del torneo affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.12 ATP e settima testa di serie, che ha eliminato a sopresa il favorito russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e primo favorito del seeding, per 6-4 6-2.

