Milano, 5 apr. (LaPresse) – Il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti è atteso nel primo pomeriggio a Palazzo Reale a Milano per presenziare al seminario di confronto con il Comitato di valutazione del CIO per la candidatura ai Giochi invernali 2026. Giorgetti, da quanto filtra, dovrebbe annunciare la firma dell'accordo per le garanzie finanziarie del Governo a sostegno della candidatura di Milano-Cortina. "Parlerà Giorgetti, mi pare che tutto stia procedendo tranquillamente", ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala.

