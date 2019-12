Zozibini Tunzi è Miss Universo: "Insegnare leadership alle bambine"

La sudafricana Zozibini Tunzi incoronata Miss Universo 2019. È la prima donna nera a vincere la gara dal 2011, quando trionfò l'angolana Leila Lopes. "Sono cresciuta in un mondo dove una donna con il mio aspetto, il mio tipo di pelle e di capelli, non è mai stata considerata bella. Penso oggi sia tempo che questo finisca", ha dichiarato la vincitrice del concorso cui hanno partecipato oltre 90 donne provenienti da tutto il mondo, secondo Bbc.

Alle concorrenti sono state poste domande su cambiamento climatico, proteste e social media. Alla 26enne Tunzi è stato domandato che cosa ritenga debba essere insegnato alle ragazze: "la leadership", ha detto, "qualcosa che è mancato alle bambine e donne per molto tempo, e non perché non vogliamo, ma per il modo in cui la società ha etichettato le donne. Penso che siamo gli esseri più potenti del mondo, dobbiamo avere eguali opportunità. Questo è ciò che dovremmo insegnare alle bambine, a conquistare spazio".

"Una porta è stata aperta e non potrei essere più grata di averla oltreppassata", ha scritto la Zozi sul suo profilo Instagram dove ha postato la foto con la corona del concorso. "Ogni piccola ragazza testimone di questo possa credere per sempre nella potenza dei propri sogni e vedere il suo volto riflesso nel mio".

