Torna lo Zecchino d'Oro: la 61ma edizione con Fialdini, Gigi&Ross e lo speciale di Conti

Tutto pronto per la 61° edizione dello Zecchino d'Oro. C'è Daria, l'automobile che non inquina, la marmellata innamorata che scappa via e nessuno la trova, la famigerata banda della pastasciutta e poi Napoleone nei panni di un nonno in pensione che gioca con i nipoti. La storica rassegna della televisione italiana torna su Rai 1 dal 10 novembre con Francesca Fialdini, al timone per il terzo anno consecutivo, e il duo Gigi & Ross. Quattro le puntate, trasmesse tutti i sabati alle 16.35 in diretta dall'Antoniano di Bologna.

Il 5 dicembre andrà invece in onda, in prima serata, lo speciale natalizio Un Natale d'Oro Zecchino condotto da Carlo Conti, direttore artistico del festival per il secondo anno. Tanti gli ospiti della puntata che duetteranno insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano Mariele Ventre diretto da Sabrina Simoni. Special guest della serata Raffaella Carrà che presenterà il nuovo cd con un brano inedito cantato proprio con il Coro.

In tutto sono 12 le canzoni in gara, inedite, cantante dai 16 bambini scelti tra oltre 3 mila partecipanti durante il tour estivo delle Selezioni Nazionali che ha attraversato oltre 30 città. I brani sono stati selezionati da una giuria mista composta da Peppe Vessicchio, direttore musicale, Nicoletta Mantovan e i cantautori Ghemon e Francesca Michielin. "I testi delle canzoni sono al passo con i tempi - ha sottolineato la conduttrice Francesca Fialdini, in conferenza stampa oggi a viale Mazzini - Parlano di paura, di pregiudizi, di ambiente. É un modo per riflettere oltre che per giocare insieme". La giuria, composta da bambini tra gli 8 e i 12 anni, verrà affiancata da 4 giudici d'eccezione per ogni puntata. Da Pippo Baudo ad Amadeus, allo stesso Carlo Conti.

Presenza fissa, per tutte e quattro le puntate, sarà Cristina D'Avena. A sorpresa potrebbe tornare anche l'intramontabile protagonista della rassegna, Topo Gigio. "Se sarà in forma spero potrà essere con noi" ha anticipato Carlo Conti. Ospiti della prima puntata saranno Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i quattro Buffycats protagonisti della nuova serie animata 44 Gatti, in onda su Rai Yoyo dal 12 novembre, ispirata alla celebre canzone del Festival che quest'anno compie 50 anni.



