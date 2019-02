Nasce la linea di bellezza Youth Milano, Diletta Leotta è la brand ambassador

È appena nata Youth Milano, una nuova e rivoluzionaria idea di trattamenti di bellezza per Biorivitalizzare la pelle e renderla più forte e splendente. Una linea skincare di prodotti Biorivitalizzanti high-performance ideata dal dottor Manola, stimato e affermato chirurgo plastico, in collaborazione con un team di farmacisti, di chimici e di dermatologi. La conduttrice tv Diletta Leotta è la global brand ambassador del nuovo progetto Youth Milano. "Volevamo una persona vera, genuina e di sani principi, che non avesse mai rappresentato altri marchi", afferma il chirurgo Mirko Manola, co-fondatore del brand. "Diletta Leotta rispecchia i nostri prodotti, naturali come lei".

Sarà quindi Diletta a presentare al pubblico della Profumeria Mazzolari martedì 19 febbraio 2019 (dalle ore 18.00 alle ore 20.00), la nuova linea Youth Milano perché, come lei stessa racconta: "Youth Milano è un marchio nuovo, giovane, i suoi prodotti sono realizzati con estrema dedizione e con formule innovative, sono adatti a donne dinamiche, impegnate e sempre in movimento. Donne che per tanti motivi, dal lavoro alla vita privata, sono attente alla cura della pelle, del loro aspetto e ricercano prodotti naturali proprio come me". Inoltre, garantisce sempre Diletta: "Una delle prime cose che mi ha convinta è stata la componente Made in Italy. La linea Youth Milano è interamente prodotta in Italia con componenti e materie prime di altissima qualità". Frutto dell'esperienza del chirurgo plastico Mirko Manola, le innovative formule Youth Milano, sposano l'approccio scientifico della tradizione farmaceutica italiana ai principi della fitoterapia, per regalare performance high level ed effetti tangibili giorno dopo giorno. Non solo: tutte le creme della collezione Youth Milano sono testate dermatologicamente, non contengono Parabeni, Peg, Nickel e derivati del Petrolio Efficacia e naturalezza sono i valori che Youth Milano condivide con la sua brand ambassador Diletta Leotta: una donna che incarna lo spirito vivace e dinamico del marchio, spontanea e instancabile, capace di passare con nonchalance dal seguitissimo 'Diletta Gol' in onda ogni sabato sera su Dazn ai microfoni Radio 105 con 'On Air', al reality 'Il contadino cerca moglie' su Fox Life.



