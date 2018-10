X Factor, Lodo Guenzi al posto di Asia Argento: è lui il nuovo giudice

di Chiara Troiano

Niente da fare per Asia Argento. È la dura legge della televisione: lo scandalo sessuale che l'ha travolta nelle ultime settimane rende impossibile, nonostante gli appelli del pubblico e dei colleghi giudici, farla rimanere dietro il bancone di X Factor. Archiviato il dispiacere per la perdita di un personaggio che, di certo, avrebbe reso i live decisamente più interessanti, la domanda è una: e adesso? Mancano due puntate (una di Bootcamp e una di Homevisit) all'avvio delle dirette e non è più possibile procrastinare. Dopo rumors, indiscrezioni e ipotesi affascinanti ma poco consistenti,arriva l'ufficialità: sarà Lodo Guenzi, de Lo Stato Sociale il nuovo giudice. E la scelta non stupisce.

In fondo, il cantante era già stato messo fra i papabili candidati al posto prima dell'annuncio dell'arrivo di Asia Argento.È indiscutibilmente uno dei personaggi dell'anno, dal Festival di Sanremo in poi, e nel 'banco di prova' come giudice aggiuntivo in una delle puntate di Audition se l'è cavata molto bene. In più (e non guasta) rappresenterebbe nello show la quota 'indie', che tanto va di moda da un paio d'anni a questa parte. Il team a lui affidato (ereditato da Asia) sarebbe quello dei gruppi, realtà in cui dovrebbe sguazzare senza difficoltà vista la sua band d'origine.

A rafforzare l'ipotesi dell'arrivo a X Factor, era stato il silenzio di Lodo sui social. Sempre attivissimo su Instagram, anche nel rispondere alle domande degli utenti, durante le ore calde non sono apparse stories nè nuovi post. Eliminati Elio (già impegnato con Strafactor), Tommaso Paradiso (a breve in tour con i Thegiornalisti), Morgan (che si sarebbe rivelata una scelta controversa) e Sferaebbasta, rimaneva solo lui. E per lui la sfida sarà una sola: dimostrarsi talmente bravo da far dimenticare Asia, tanto da riuscire a farsi confermare per l'anno prossimo, anche una volta scomparso lo scandalo molestie dal curriculum della Argento.

