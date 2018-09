Asia Argento: "'X Factor' mi ha salvata dopo la morte di Bourdain". Fedez: "Noi giudici siamo con te"

"Non sapevo cosa altro fare. È stata la mia luce: ascoltavo solo la musica. Durante le ore in cui ero sul palco ero concentrata solo su quello, e non sul mio cuore spezzato. Mi ha salvata, ha letteralmente salvato la mia vita". Così Asia Argento, in un'intervista a DailyMailTv, racconta come la decisione di proseguire l'esperienza a 'X Factor', nonostante il suicidio del compagno Anthony Bourdain, l'abbia aiutata a superare il dolore. "Sarò sempre grata per questo", aggiunge.

"Dicevano che ero stata io a ucciderlo. Capisco che il mondo deve trovare una ragione, la devo trovare anche io. Era un uomo amato. Le persone pensano che si sia suicidato perché io l'ho tradito, ma anche lui aveva tradito me. Non era un problema per noi - continua l'attrice italiana - Viaggiava 265 giorni all'anno. Quando ci vedevamo era un piacere per entrambi. Ma non eravamo bambini, non penso che Anthony fosse una persona che avrebbe fatto un gesto estremo per questi motivi. Quello che trovo terribile della sua morte è che avesse tanto dolore dentro sé e che io non l'abbia visto. Per questo mi sentirò colpevole per il resto della mia vita". Asia racconta anche di come è venuta a sapere della tragedia: "Ho ricevuto una chiamata dal suo manager, molto veloce. Mi ha solo detto: 'Anthony si è suicidato'. Non riuscivo a parlare, a piangere. Ho iniziato a urlare".

Dopo la perdita del suo compagno, le accuse di molestie lanciate da Jimmy Bennett e l'esclusione come giudice dal programma XFactor. Ora i messaggi sui suoi profili social chiedono di tenere Asia dietro al bancone. E così dopo Manuel Agnelli, dalla sua parte si è schierato anche il collega, Fedez: ​​"Noi giudici siamo con te!", ha scritto su Twitter rispondendo a una conversazione in cui l'attrice aveva detto di aver sognato di poter rimanere nel talent, aggiungendo: "I sogni son desideri". E se anche il rapper è dalla sua parte, le possibilità che Sky e Freemantle facciano marcia indietro e la confermino dietro il tavolo dello show iniziano ad aumentare.

