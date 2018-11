X Factor, eliminata Sherol: le grandi voci non bastano più

Si va verso la finale del 13 dicembre che sarà come ospiti i Muse e Marco Mengoni: fuori la concorrente delle Under donna nello scontro con Leo Gassmann. Tensioni tra Fedez e Manuel Agnelli. Tra i più convincenti: Anastasio e Luna. Riscuotono successo Martina Attili e Bowland, sorpresa Naomi

di Chiara Troiano

Puntata dopo puntata, 'X Factor' ha iniziato la sua cavalcata verso la finale del 13 dicembre. Ma fra cover, inediti ed esibizioni c'è qualcosa che, almeno nelle ultime serate, ha segnato il corso della gara. A sorpresa, dopo anni di amore e accordo, qualcosa si è rotto fra Fedez e Manuel Agnelli. Frecciatine, critiche, polemiche. Se per lungo tempo i due sono stati sulla stessa lunghezza d'onda, ora non è più così. Che sia strategia di gara o reale disaccordo poco importa. Di certo c'è che, spesso, le punzecchiature ricadono sui concorrenti in gara, soprattutto quelle del leader degli Afterhours. Che però, complice o no il suo atteggiamento polemico, a due puntate dalla finale perde la sua prima concorrente: Sherol Dos Santos, sicuramente 'la voce' di questa edizione, non ce la fa e nello scontro finale con Leo Gassmann ha la peggio nel voto del pubblico. È il segno che la potenza nel canto non soddisfa più gli ascoltatori, o quantomeno non è più sufficiente.

Infatti, i concorrenti che risultano, ancora questa volta, più convincenti sono Anastasio e Luna. Il primo con il suo rap con testi maturi è riuscito a conquistare anche il pubblico che solitamente non ama quei ritmi, la seconda con un'attitudine da popstar internazionale sembra pronta a calcare palchi ben più importanti di quelli del talent. Continuano a riscuotere un certo successo anche Martina Attili (nonostante la sua interpretazione di Bjork sia meno centrata del solito) e i Bowland. Fra questi quattro ci sarà probabilmente il vincitore dell'edizione, che verrà decretato il 13 dicembre al Forum di Assago, ospiti i Muse e Marco Mengoni.

Si salva, ormai quasi un po' a sorpresa, consentendo a Fedez di proseguire nella gara, Naomi: se l'inedito non ha strabiliato il pubblico, il suo rap su 'Look at me now' ha lasciato tutti a bocca aperta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata