Venezia 77, Leone d'Argento miglior regia a Kiyoshi Kurosawa

di ctr/ect

Torino, 12 set. (LaPresse) - Il Leone d'argento per la miglior regia della 77esima Mostra del Cinema di Venezia va a Kiyoshi Kurosawa per 'Wife of a Spy'.

