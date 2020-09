Venezia 77, Foglietta: Orgogliosa, edizione resterà nella storia

di mad

Milano, 1 set. (LaPresse) - "Mi sono sentita molto orgogliosa di essere scelta come madrina. È un anno speciale, non sarà un anno di festa o spensieratezza, non ci sarà quel caos frenetico caratteristico di Venezia. Ma mi sono detta che anche per il mio modo di interpretare il mio lavoro andava bene: io non ho mai voluto essere troppo sotto i riflettori. Io affronto il lavoro quotidianamente con senso di responsabilità e non ho mai cercato la fama. Sono orgogliosa di essere madrina di un'edizione che resterà, in un senso o nell'altro, nella storia. È un po' un anno zero, non la vivo come Venezia 77 ma come Venezia zero. E questo mi dà molta forza". Lo ha detto Anna Foglietta, madrina della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giunta al Lido.

