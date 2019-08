Venezia 76, Martel: Non andrò a cena di Polanski, ma giusto ci sia suo film

di scp

Venezia, 28 ago. (LaPresse) - "Non parteciperò alla cena di gala di Polanski perchè rappresento molte donne che stanno lottando in Argentina su temi di questo tipo e non vorrei essere lì e applaudire, però mi sembra azzeccato che il film di Polanski sia presente in questo festival, perchè dobbiamo portare avanti un dialogo". Così la presidente di giuria del concorso della 76esima Mostra di Venezia, Lucrecia Martel, in conferenza stampa prima dell'inizio della kermesse stasera. "Non separo l'uomo dall'opera, mi sembra che l'aspetto interessante dell'opera emerge nell'uomo", ha detto rispondendo a ujna domanda, "ritengo anche che la presenza di Polanski con le notizie del passato è stato un po' un disagio per me, ma ho fatto una piccola ricerca con Internet e mi sono rivolta anche a degli scrittori che si sono occupati di questo argomento, ho visto che la vittima di Polanski considera questo caso chiuso, non negando i fatti, ma dicendo che Polanski ha adempiuto a quanto è stato chiesto. Non mi posso mettere al di sopra di tutte le questione giudiziarie, però sì, potrei essere in solidarietà con la vittima".

