Venezia 76, in prima mondiale 'American Skin' di Parker e doc su Emergency

di scp

Venezia, 7 ago. (LaPresse) - Due nuovi titoli in prima mondiale, 'American Skin' del regista, attore, sceneggiatore e produttore statunitense Nate Parker ('The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo') e' Beyond the Beach: The Hell and the Hope', documentario sul lavoro di Emergency, debutto nella regia del produttore inglese Graeme A. Scott e del direttore della fotografia americano Buddy Squires, completano nella sezione Sconfini il programma della 76esima Mostra di Venezia. La proiezione di 'American Skin' sarà accompagnata dalla presenza di Spike Lee, che presenterà il film insieme al regista Nate Parker e dialogherà con lui al termine della proiezione. Inoltre, è stata completa la giuria del premio Venezia Opera Prima - Luigi De Laurentiis con il regista statunitense Terence Nance, i cui film ('An Oversimplification of Her Beauty', 'Swimming in Your Skin Again', 'Univitillen') sono stati presentati al Sundance Film Festival e al New York Film Festival. La giuria è composta anche dal regista serbo Emir Kusturica (presidente), dalla regista italiana Antonietta De Lillo, dall'attrice tunisina Hend Sabry e dal produttore americano Michael J. Werner. La 76esima Mostra di Venezia, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta, si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre.

