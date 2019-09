Venezia 76, Coppa Volpi miglior attrice ad Ariane Ascaride

di mad

Milano, 7 set. (LaPresse) - La Coppa Volpi per la miglior attrice alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia è andata ad Ariane Ascaride per la sua interpretazione in 'Gloria Mundi'.

