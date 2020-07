Venezia77, quattro i film italiani in concorso

Sono quattro i film italiani in concorso alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: 'Miss Marx' di Susanna Nicchiarelli, 'Le sorelle Macaluso' di Emma Dante, 'Padrenostro' di Claudio Noce, prodotto e interpretato da Pierfrancesco Favino, e 'Notturno' di Gianfranco Rosi. Lo ha annunciato il direttore della Mostra Alberto Barbera nella conferenza stampa in streaming dalla Biennale di Venezia. Fuori concorso invece "The Shoemakers of Dreams", biopic di Luca Guadagnino su Salvatore Ferragamo.

