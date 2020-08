Venezia77, nuovo film Almodovar e Regina King presentati Fuori concorso

di scp

Venezia, 3 ago. (LaPresse) - Due film si aggiungono, Fuori concorso, al programma della 77esima Mostra internazionale d'arte cinematografica diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Si tratta del nuovo film di Pedro Almodóvar, girato e montato a tempo di record subito dopo la fine del confinamento, The Human Voice, tratto da Jean Cocteau e interpretato da Tilda Swinton, e di un film hollywoodiano che rafforza la rappresentanza americana alla Mostra, 'One Night in Miami', del premio Oscar Regina King, una recente acquisizione di Amazon.

