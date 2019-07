Venezia76, 'The Burnt Orange Heresy' di Capotondi film di chiusura

di scp

Venezia, 22 lug. (LaPresse) - Il thriller 'The Burnt Orange Heresy' diretto da Giuseppe Capotondi è il film di chiusura, fuori concorso, della 76esima Mostra di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. 'The Burnt Orange Heresy' sarà proiettato in prima mondiale sabato 7 settembre, nella Sala grande del Palazzo del cinema al Lido di Venezia, a seguire la cerimonia di premiazione.

