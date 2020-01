Umberto Tozzi, trovata morta l'ex moglie

E' morta all'età di 63 anni Serafina Scialò, ex moglie di Umberto Tozzi. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento dai carabinieri allertati dai colleghi di lavoro che non la vedevano da prima delle vacanze di Natale. La notizia è stata diffusa dal Messaggero Veneto.

Sposata col cantante negli anni '70, ebbe un figlio dall'autore di successi come "Gloria" o "Ti amo" ma divorziò da lui nel 1984. Serafina Scialò lavorava all'Istituto Educandato Uccellis di Udine dove non si è presentata alla fine delle vacanze di fine anno senza giustificare l'assenza. I carabinieri hanno dovuto forzare la porta dell'abitazione dove è stata trovata senza vita. Le cause del decesso non sono ancora state accertate, si ipotizza la morte per cause naturali.

