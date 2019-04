Ucciso in una sparatoria il rapper Nipsey Hussle. I messaggi di cordoglio, da Rihanna a LeBron James

Il rapper Nipsey Hussle è stato ucciso in una sparatoria a Los Angeles, avvenuta di fronte a un negozio di abbigliamento del quale era proprietario. Altre due persone sono rimaste ferite. Lo ha confermato la polizia della città californiana. Il cantante, 33 anni, è deceduto in ospedale e il killer è in fuga.

Nel 2018 l'album del rapper, 'Victory Lap', era stata candidato ai Grammy Awards nella categoria 'Best Rap Album'. Il cantante, il cui vero nome era Ermias Davidson Asghedom, si definiva sulla sua pagina Facebook "un membro" della gang criminale dei Rolling Sixty Crips. Nella sua carriera ha collaborato con Kendrick Lamar, Drake e Snoop Dog, tra gli altri.

Molti i tributi di star della musica e dello sport. "Il mio spirito è scosso, possa il suo spirito riposare in pace. Mi dispiace così tanto", ha scritto Rihanna su Twitter. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dai rapper Ice Cube e Chance the Rapper, da Pharell Williams, dai giocatori di basket Nba Stephen Curry e LeBron James e dal quarterback di football americano Colin Kaepernick.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a