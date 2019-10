Tv, morto Beppe Bigazzi: star della 'Prova del Cuoco'

di vln

- E' morto Beppe Bigazzi, gastronomo italiano diventato famoso per aver fatto da spalla per anni ad Antonella Clerici nella trasmissione 'La prova del cuoco'. Classe 1933, era malato da tempo. A darne la notizia su Facebook è Paolo Tizzanini, chef del ristorante L'Acquolina di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, dove è nato lo stesso Bigazzi. "A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi", ha scritto.

