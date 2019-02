Tv, morta la creatrice di 'Love Boat' Jeraldine Saunders

di scp

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Jeraldine Saunders, creatrice della serie Abc 'The Love Boat' è morta ieri nella sua casa di Glendale, in California. La scrittrice e sceneggiatrice veva 96 anni. Lo ha confermato il suo agente Edward Lozzi a The Hollywood Reporter.

Saunders è morta ieri sera in seguito a complicazioni derivanti da un intervento chirurgico al rene subito a dicembre. La serie 'The Love Boat' è stata trasmessa negli Stati Uniti dal maggio 1977 al maggio 1986, con altri quattro speciali della durata di tre ore che andarono in onda nel 1986, 1987 e 1990, per quasi 240 episodi. In Italia è stata trasmessa da Canale 5 dal 1980 con la celebre sigla cantata da Little Tony 'Profumo di mare'. A maggio, Saunders ha celebrato la stella sulla Walk of Fame di Hollywood con il cast della serie originale.

