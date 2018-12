Su Food Network "Natale in cucina": ricette golose da gustare per le feste

Dagli antipasti al dolce, festeggiare il Natale non è mai stato così appetitoso: il calore e la magia delle feste avvolgeranno Food Network che regala al suo pubblico un appuntamento speciale. Marco Bianchi, Csaba, Damiano, Ernst Knam, Chiara Maci, Misha e Simone Rugiati - volti del canale e personaggi presi in prestito da Real Time – ci terranno compagnia per tutto il mese di dicembre con il nuovo programma in prima tv, in onda da sabato 8 dicembre alle 13.15, sul canale 33 dal titolo “Natale in cucina con Food Network”. Un evento dedicato alle idee per le festività con ricette natalizie da gustare e condividere con chi si ama.

Dai dolci natalizi del maestro Knam, alle ricette del cuore di Damiano; dal gusto e la ricercatezza di Csaba ai piatti ruspanti di Simone Rugiati: in ogni puntata tre ricette preferite per un periodo festivo concentrato sulla buona cucina da gustare in compagnia di parenti e amici.

Tre sabati in compagnia: a partire dall’8 dicembre con tre puntate tematiche: Ernst Knam e il suo Natale gourmet, Chiara Maci con il suo Natale in famiglia e Marco Bianchi con il Natale light.

Sabato 15 dicembre sarà la volta di Damiano e il Natale italoamericano, Csaba con il cocktail del 25 dicembre e Simone Rugiati.

L'ultimo appuntamento, sabato 22 dicembre, con Ernst Knam e il Natale gourmet, Csaba con piatti per una vigilia di magro, Misha e il suo Natale fusion e Damiano con Natale a casa Carrara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata