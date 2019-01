Tv, Celentano arriva sul palco di 'Aspettando Adrian'

di ctr/ect

Milano, 21 gen. (LaPresse) - A sorpresa, ma non troppo, sul palco di 'Aspettando Adrian', su Canale5 in diretta dal Teatro Camploy di Verona, arriva Adriano Celentano. Una veloce comparsata, a sette anni dall'ultima volta in tv, un veloce scambio di battute con Natalino Balasso e poi via veloce, verso l'inizio di 'Adrian', la serie animata disegnata da Milo Manara e musicata da Nicola Piovani, per la regia di Celentano. La prima di nove puntate che andranno in onda oggi, domani e poi per sette lunedì. 'Adrian', ambientato nel 2068, racconta di un futuro nel quale un potere corrotto costringe il popolo ad omologarsi. Solo l'orologiaio Adrian, mosso da ideali di libertà e bellezza, potrà combatterlo.

