Tiziano Ferro compie 39 anni e fa un regalo ai fan

Accetto miracoli. Dopo settimane di indizi sui social per lasciare che i fan potessero provare a indovinarlo da soli, Tiziano Ferro annuncia il titolo del suo nuovo album, che arriverà il prossimo 22 novembre. E lo fa in un giorno per lui speciale, quello del suo compleanno.

Accetto miracoli è il titolo italiano, Acepto Milagros quello sagnolo, Down for Miracles quello inglese. L'annuncio arriva sui social network: il cantante di Latina si alza per spegnere le 39 candeline sulla sua torta di compleanno e mostra la maglietta in cui compare il titolo e la data d'uscita (già annunciata) della nuova raccolta di inediti, tre anni dopo Il mestiere della vita.

Il nuovo album uscirà per Virgin Records (Universal Music Italia), è stato registrato negli Stati Uniti e prodotto insieme a Timbaland.



