The voice of Italy: ecco i nuovi talenti della seconda blind audition

Seconda Blind Audition per "The Voice of Italy", il programma di Rai2 condotto da Simona Ventura. I quattro coach - Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno - hanno sfoderato le loro armi migliori per convincere i talenti a scegliere la propria squadra. Non sono mancati momenti ricchi di emozioni.

Sono 12 le proposte che hanno passato il turno e possono continuare a sognare: Elisa Paschetta in arte Joe Elle, 20 anni, vive a Bra (CN), studentessa; Sofia Sole Cammarota, 16 anni, vive a Milano, studentessa; Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba, 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Ilenia Filippo, 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Marco Liotti, 49 anni, vive a Roma, nutrizionista; Francesco Bombaci, 25 anni, di Imola (BO), disoccupato;Felice Falanga, 23 anni, vive a Poggiomarino (NA), disoccupato; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile, in arte Mashup Loop, 27 e 23 anni, nati a Foggia, vivono a Bologna, musicista e beatboxer; Andrea Settembre, 17 anni, di Napoli, studente; Erica Bazzeghini, 20 anni, vive a Varese, studentessa; Filippo Cantele, 20 anni, vive a Carmagnola (TO), stalliere; Karen Marra, 30 anni, nata a Reggio Calabria, vive a Torino, insegnante.

Ecco i team di appartenenza delle Voci scelte finora:

Team D'Alessio: Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Team Lamborghini: Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

Team Morgan: Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei;Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf.

Team Pequeno: Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile, in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.

La competizione proseguirà nella terza puntata, in onda martedì 7 maggio. In tutto sono cinque le Blind Audition che i coach hanno a disposizione per scegliere una prima rosa di 14 talenti per ciascun team: solo 6 per squadra accederanno alla fase successiva, quella delle Battle.

Il programma ha registrato uno share dell'11,42% con punte del 18.84%, e oltre 2milioni e 400mila telespettatori. Durante la messa in onda del programma Rai2 è stata prima rete, con percentuali di ascolto oltre il 20% nelle fasce più giovani (20.4% tra gli 11 e i 14 anni, 20.3% tra 15-24 anni), in particolare nel target femminile tra i 15 e i 24 anni dove l'ascolto medio è stato del 25.3%. Sul social network Twitter il programma ha conquistato il primo posto dei Trend Topic Italia per tutta la durata della trasmissione.

