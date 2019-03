Terzo appuntamento con 'Cucine da incubo': tappa a Muggia per Cannavacciuolo

Prosegue il viaggio di Antonino Cannavacciuolo in giro per l’Italia per risollevare le sorti di alcuni ristoranti in crisi. Questa settimana per la terza puntata di 'Cucine da incubo', il programma prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia, in onda il 1° aprile alle 21:25 su Nove, lo Chef fa tappa a Muggia, in provincia di Trieste.

Per Chef Cannavacciuolo si tratta di un ritorno, visto che Muggia lo aveva già accolto durante ‘O mare mio. Alcuni dei protagonisti di quella puntata torneranno a trovarlo durante questa sua nuova missione. A Muggia, infatti, lo Chef è chiamato a salvare il ristorante Aquila: preso in gestione da Giulia e dal marito nel 1981 ha goduto di una clientela numerosa e per lo più di passaggio, data la fortunata posizione tra Italia e Slovenia. In seguito alla costruzione di una strada sopraelevata che ha deviato il traffico davanti al ristorante, sono iniziati i primi problemi e, dopo la morte prematura del marito di Giulia, è cominciato il declino del locale. La situazione inoltre si è ulteriormente aggravata con le profonde tensioni fra Giulia, sua figlia Marianna, che lavora al locale come pizzaiola, e il genero Antonio, cameriere. Estenuati dall’atteggiamento distruttivo di Giulia, Marianna e Antonio hanno chiesto l’intervento dello Chef Cannavacciuolo. I suoi consigli e la sua esperienza possono rivelarsi fondamentali per riportare la pace e dare un nuovo slancio all’attività di famiglia.

Nelle prossime puntate di 'Cucine da Incubo' lo Chef andrà a Trani, in Puglia, e a Cecina, in provincia di Livorno.

