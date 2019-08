Una serie racconta lo scandalo Clinton: la produttrice è Monica Lewinsky

La protagonista del sexgate che provocò l'impeachment del presidente Usa produrrà le puntate sulla vicenda di 'American Crime Story'. In Italia andrà in onda su Sky

di Chiara Troiano

La vita di Bill Clinton negli anni è stata esaminata millimetro dopo millimetro, soprattutto per quanto riguarda l'affaire Monica Lewinsky e il conseguente impeachment. Questa volta, però, la vicenda sarà affrontata in maniera diversa e, con dietro le quinte, la stessa protagonista. Sarà proprio la ex stagista della Casa Bianca, infatti, a produrre una importante serie tv sulle fasi del sexgate. Si tratta della terza stagione della serie antologica', della rete americana FX e in onda in Italia su Sky.

La serie, dopo avere analizzato prima il caso O. J. Simpson e poi l'omicidio di Gianni Versace, questa volta uscirà poche settimane prima delle elezioni statunitensi del 2020 parlando degli intrighi della Casa Bianca. L'annuncio della terza stagione ha provocato un'immediata tempesta sui social, con molti utenti che hanno rinnovato l'attenzione per lo scandalo sessuale.

"La gente sarà molto interessata a questo programma a ridosso delle elezioni presidenziali, sarà un grande spettacolo", ha detto il capo della FX John Landgraf a un incontro di critici televisivi a Los Angeles. "Ma non credo che avrà effetti sull'elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti", ha aggiunto. Lewinsky ha dichiarato a Vanity Fair che inizialmente era "più che spaventata" nel prendere parte al progetto, ma alla fine ha deciso di "reclamare pienamente il suo racconto dei fatti". Facendo riferimento anche al movimento #MeToo: "Sono grata per la crescita che abbiamo fatto come società, consentendo a persone come me, storicamente messe a tacere, di far sentire finalmente la propria voce". "Le persone potenti - ha aggiunto -, spesso uomini, approfittano di coloro che sono subordinati in una miriade di modi in ogni momento".

La nuova stagione della serie antologica prodotta da Ryan Murphy sarà interpretata da Sarah Paulson nei panni di Linda Tripp, la donna che rese pubblica la relazione fra Lewinsky e Clinton. L'ex stagista della Casa Bianca avrà invece il volto di Beanie Feldstein, mentre Annaleigh Ashford vestirà i panni di Paula Jones, che ha fatto causa a Clinton per molestie sessuali. La serie sarà presentata in anteprima il 27 settembre 2020, mentre le elezioni si svolgeranno il 3 novembre.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata