Tv, Gregoraci: Al GF Vip per mettermi in gioco e far capire chi sono

Partecipo al Grande Fratello Vip per "mettermi in gioco e far capire chi sono". Lo rivela Elisabetta Gregoraci in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a una settimana dall'ingresso nella casa più famosa d'Italia (il programma inizia il 14 settembre su Canale 5). "Mi mancherà abbracciare mio figlio e dargli la buona notte", ammette spiegando di temere di "dormire poco e di utilizzare un solo bagno" con tutti gli altri concorrenti. La presentatrice, che si dichiara single, spiega che ha intenzione di essere "solare e carina" con i compagni di casa e che cercherà "di essere disponibile" e di "rendersi utile". Il suo pregio "è di essere molto buona", racconta, ma ha il difetto "di non lasciarsi mai andare". Durante il lockdown ha imparato "a non dare nulla per scontato. Ma sono anche migliorata in cucina, i piatti che mi vengono meglio sono la carbonara, il tiramisù e le polpette". Gregoraci, 40 anni, annuncia di voler vincere "perchè non mi piace perdere" e spera che al termine del programma le "accadranno solo cose belle".

