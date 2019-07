Trono di Spade da record: ben 32 nomination agli Emmy

L'ultima stagione di 'Game of Thrones' ('Il Trono di Spade') ha battuto il record per il maggior numero di nomination agli Emmy in un solo anno, guadagnandone 32. La serie, una delle più amate e seguite di sempre dal pubblico, è dunque candidata a dominare la prossima edizione di quelli che sono considerati gli Oscar della tv, i più importanti premi televisivi a livello internazionale.

