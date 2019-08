Torna 'The Crown': la terza stagione dal 17 novembre su Netflix

Netflix annuncia che la terza stagione di 'The Crown' sarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da domenica 17 novembre 2019.

Nel cast di The Crown 3 il premio Oscar Olivia Colman nel ruolo della Regina Elisabetta II, Tobias Menzies nel ruolo del Principe Filippo, Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret, Ben Daniels nel ruolo di Tony Armstrong-Jones, Josh O’Connor nel ruolo del Principe Carlo, Erin Doherty nel ruolo della Principessa Anna, Marion Bailey nel ruolo della Regina Madre e Jason Watkins nel ruolo del Primo Ministro Harold Wilson. La terza stagione, scritta da Peter Morgan, racconta gli anni dal 1964 al 1977.

