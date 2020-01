Sanremo, Savino: "Gregoraci? Mai parlato di destra o sinistra, non discrimino nessuno"

Nicola Savino interviene sulla polemica con Elisabetta Gregoraci,che ha dichiarato di essere stata esclusa dallo stesso Savino, per motivi politici, dalla conduzione de 'L'Altro Festival'. "Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso, che non mi riguardava, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino mai nessuno. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi, è amico di Renzi", ha detto il conduttore nel suo programma radiofonico 'Deejay chiama Italia', che conduce con Linus. Quando Linus ricorda a Savino che lo stesso Briatore lo ha insultato, commentando il post su Instagram dell'ex moglie, Savino risponde che "non fa niente". E poi conclude: "Questa cosa di destra e sinistra mi ha avvilito profondamente. Apro e chiudo parentesi".

