Sanremo, Monica Bellucci dà forfeit

L'attrice avrebbe dovuto apparire all'Ariston: "Mi sono incontrata con Amadeus ma per cause maggiori il progetto non è andato a fine"

Monica Bellucci non sarà al 70esimo Festival di Sanremo. L'attrice avrebbe dovuto affiancare Amadeus come una delle presenze femminili ma con un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa ha fatto sapere che non prenderà parte alla kermesse. "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro", si legge nella nota

