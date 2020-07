Sanremo, il Festival 2021 ad Amadeus e Fiorello

Sanremo 2021 sarà affidato "al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata e che ha fatto un grande lavoro. Al suo fianco tornerà anche Fiorello". Lo ha confermato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, annunciando poi che il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo 2021.

"Abbiamo posticipato Sanremo al periodo 2-6 marzo proprio perché speriamo che a marzo si possa svolgere in sicurezza un Festival normale. È ovvio che stiamo pensando ad alternative" nel caso in cui l'emergenza non sia finita, "ma per noi Sanremo è quella formula lì, e puntiamo a farlo come siamo abituati", ha aggiunto il dirigente della tv pubblica, rispondendo a una domanda di LaPresse su un eventuale 'piano B' per il Festival 2021 nel caso ci fossero ancora restrizioni per il coronavirus.

